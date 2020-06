Adamantina pode ser uma das sedes dos Jogos Regionais em outubro

Com a possibilidade da realização dos 64ª Jogos Regionais no mês de outubro, com um novo formato de disputa sem alojamentos e sem repasse de verbas aos municípios sedes da competição, a SELJ (Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado) está estudando a possibilidade dos municípios que quiserem sediar algumas modalidades esportivas da competição, que solicite o interesse através de ofício junto as IREL (Inspetorias Regionais Esporte e Lazer).

A Secretaria de Esportes de Adamantina colocou-se a inteira disposição para ser uma das subsedes da competição caso a edição seja realizada em outubro com a liberação dos órgãos de saúde.

Segundo o secretário de Esportes, Ronaldo Pereira Dutra “Tuiuiú”, as praças esportivas do município estão adequadas e reformadas para atender todas as modalidades oficiais da competição (futsal, futebol, malha, handebol, bocha, basquete, voleibol, biribol, vôlei de praia, dama, xadrez, tênis, tênis de mesa, capoeira, atletismo, judô, karatê entre outras).

As praças esportivas (ginásio de esportes Paulo Camargo, quadra Poliesportiva da UNIFAI, quadra de apoio Flavio dos Santos Oliveira, Centro Esportivo Carlos Santana Bueno, Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo e cancha de malha e bocha e piscina de biribol) foram oferecidas para a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude para a disputa da competição.

“Realmente estamos fazendo um levantamento das participações dos municípios e situações das praças esportivas, e Adamantina está apta para receber uma das etapas dos jogos”, disse o inspetor Neideval Veri.

“De acordo com o levantamento a nível estadual e tendo a liberação da Secretaria Estadual de Saúde, a SELJ vai estudar uma maneira mais adequada para realização dos jogos”, ressalta.