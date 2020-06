Secretário de saúde diz que leitos de UTI para Covid-19 estão aptos para receber pacientes

O secretário municipal de saúde de Adamantina, Gustavo Taniguchi Rufino, publicou um vídeo em uma rede social, na noite desta quarta-feira (3), onde falou sobre o processo de credenciamento das novas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) da Santa Casa local.

A declaração dele foi uma resposta aos questionamentos levantados sobre o credenciamento dos cinco leitos, inaugurados no dia 22 de abril passado, para atendimento a pacientes Covid-19.

Segundo Gustavo, apesar de não ter saído o credenciamento, esses cinco novos leitos estão aptos a receber pacientes. “O Município vai custear o atendimento”, afirma.

Ele explicou que toda a documentação foi enviada na terça-feira (2), para o DRS (Departamento Regional de Saúde) de Marília, órgão da Secretaria Estadual de Saúde. O órgão conduz todo o processo e deverá vistoriar o local. “Estamos prontos, se precisar receber ou entubar algum paciente em Adamantina”, destaca o secretário

Gustavo falou que a demora no processo se deve a ampliação do pedido de credenciamento. Além dos cinco leitos para Covid-19, será solicitado o credenciamento de outros quatro para atendimento de doenças comuns.

Com isso, segundo expôs, a Santa Casa contará com oito UTIs comuns via SUS (Sistema Único de Saúde) e outros dois leitos particulares, além das cinco para o novo coronavírus, totalizando 15 leitos de terapia intensiva.