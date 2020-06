Cantora gospel Fabiana Anastácio morre aos 45 anos por complicações de Covid-19

A nota de falecimento foi publicada no perfil da artista nas redes sociais.

No final de maio, um financiamento coletivo chegou a ser feito e divulgado no perfil para ajudar a custear o tratamento da artista.

“Como igreja sabemos que quando um parte do corpo perece, todo corpo sente a dor ou, pelo menos, deveria sentir. A dor não escolhe cor, nem raça, nem status ou condição… ela simplesmente surge e traz suas consequências. Nesse momento nossa amiga/pastora/cantora Fabiana Anastácio precisa da nossa ajuda para combater o COVID-19, ela está internada no hospital com todos os cuidados necessários, mas com um custo alto para a família, ainda mais nesse momento de recesso de agendas e claro, com algo que ninguém esperava. Estamos todos juntos nessa causa, #SomosTodosFabiana”, dizia o texto publicado na página do financiamento coletivo.