Proprietário rural é multado em R$ 15 mil por desmatamento ilegal

Um proprietário rural foi multado em R$ 15 mil por corte isolado de árvores nativas em sua propriedade em Tupã.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, nesta segunda-feira (01), durante Operação Semana do Meio Ambiente, em atendimento de denúncia no município de Tupã, foi constatada em uma propriedade rural, degradação ambiental em Área de Preservação Permanente, mediante destruição de vegetação nativa em estágio pioneiro de regeneração, totalizando 0,00228 hectares.

Foi elaborado um Auto de Infração Ambiental com penalidade de Advertência e a área embargada com base no Art. 44 da Resolução SMA 48/2014.

Em continuidade na fiscalização foi constatado em área comum (pasto) o corte isolado de 50 árvores nativas, das espécies Leiteiro, Amendoim Bravo, Ipê Amarelo e Farinha Seca, sendo elaborado um Auto de Infração Ambiental com penalidade de multa simples no valor de R$ 15.000,00 com base no artigo 53 da Resolução SMA 48/2014.