Capotamento de veículo deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas sofreram ferimentos de natureza leve em acidente por volta das 16 horas desta terça-feira (02), em Bastos.

De acordo com a Polícia Militar que atendeu a ocorrência, o capotamento ocorreu na vicinal BAS-030, que liga a cidade de Bastos a zona rural do município e a Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457).

Segundo informações de testemunhas ouvidas no local do acidente, o Veículo Uno, placas de Bastos, trafegava pela estrada Vicinal, quando por motivos a serem esclarecidos, o condutor perdeu a direção do veículo e capotou a margem da vicinal.

Duas pessoas foram conduzidas para o Pronto Socorro Municipal de Bastos e após atendimento médico foram liberadas.

A Policia Militar esteve no local para registro da ocorrência.