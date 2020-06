UniFAI inicia retomada gradual das atividades presenciais nesta quarta-feira, 3

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) inicia nesta quarta-feira, 3, a retomada gradual das atividades presenciais da Instituição.

Funcionários dos setores administrativos voltarão ao trabalho pelo período de seis horas ao dia, para funções internas, guardando o distanciamento físico necessário de pelo menos 1,5 metro e com o uso obrigatório de máscaras e álcool gel 70%.

Setores com alto número de funcionários terão revezamento para evitar aglomeração. Servidores com mais de 60 anos de idade ou com comorbidades permanecerão em regime de home office.

O atendimento ao público, na secretaria do Câmpus I (rua Nove de Julho, 730), também será retomado das 8h às 17 horas. É necessário que todos que tiverem acesso ao câmpus estejam de máscara.

As aulas, por enquanto, continuam a ser ministradas apenas no ambiente virtual, sem previsão de retorno presencial.

A decisão de retorno gradual das atividades presenciais foi tomada pela Reitoria da UniFAI após o decreto do governador João Doria (PSDB), em vigor desde segunda-feira, dia 1º, que prevê a reabertura econômica do Estado.