Tentativa de roubo a banco deixa dois suspeitos mortos e um PM baleado

Na fuga, um dos criminosos invadiu uma ótica e fez uma pessoa refém. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado para atuar na negociação com o criminoso e o caso se encerrou por volta das 12h, quando o suspeito foi preso e um homem que era mantido refém, foi solto, sem ferimentos.

Segundo a PM, o crime começou quando a quadrilha tentou assaltar a agência do Banco do Brasil na Rua Afonso Sardinha, por volta das 9h20.

O quinto integrante da quadrilha conseguiu fugir e, por volta das 11h30, mantinha uma pessoa refém em uma ótica. Meia hora depois ele foi preso e o refém, solto.

Em nota, o Banco do Brasil informou que está colaborando com as investigações.

Veja a nota do Banco do Brasil sobre o roubo:

“A agência do Banco do Brasil Rua Afonso Sardinha, na Lapa, em São Paulo, suspendeu o atendimento ao público nesta terça-feira (2), após invasão de grupo criminoso, com cerco policial subsequente. O incidente já foi encerrado sem funcionários feridos ou feitos reféns.