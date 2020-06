Fiscalização apreende 40 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai

Uma carga de 40 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendida pela Polícia Militar Rodoviária nesta terça-feira (2), na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), a chamada Rodovia da Integração, em Presidente Venceslau (SP). Os produtos estavam em uma caminhonete.

De acordo com a polícia, a fiscalização notou a passagem do veículo em alta velocidade e, de imediato, deu início a uma perseguição ao automóvel.

A perseguição, conforme a polícia, perdurou por quilômetros no sentido Presidente Venceslau–Dracena (SP). Uma outra equipe da polícia foi acionada e montou um bloqueio nas proximidades do km 136 da via.

O condutor, ao visualizar a operação, freou bruscamente e retornou em direção contrária àquela que seguia. Os policiais seguiram na perseguição à caminhonete e um outro bloqueio foi montado em Presidente Venceslau, ainda na rodovia.

Ao notar a presença do outro bloqueio, o motorista, ainda com o veículo em movimento, desembarcou e fugiu a pé para um matagal existente nas proximidades do local, abandonando o automóvel.