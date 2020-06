Capotamento de caminhonete deixa motorista ferido na SP-294

Um acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (02), por volta das 9h50, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a SP-294, nas proximidades do trevo de acesso à cidade de Parapuã.

Segundo informações levantadas pela reportagem no local do acidente, um homem seguia em uma Toyota Hilux com placas de Parapuã, sentido cidade de Parapuã a SP- 294 – Osvaldo Cruz, quando por motivos a serem investigados, perdeu o controle da direção e acabou tombando na alça de acesso.

O homem foi socorrido com ferimentos aparentemente leves para a Santa Casa de Parapuã.

Trabalharam na ocorrência o Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz, a Polícia Rodoviária e profissionais da Unidade Básica de Atendimento do Departamento de Estradas de Rodagem – DER.