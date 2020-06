Aliados já dão como certo Moro na política

Aliados do ex-ministro Sérgio Moro já veem seu caminho na política como certo. Mesmo com uma postura mais discreta, sem mostrar explicitamente suas intenções, Moro tem deixado claro, segundo esses interlocutores, que o percurso mais provável no médio prazo será mesmo o político-eleitoral.

A intenção de seguir carreira como advogado ou palestrante enfrentará obstáculos e será observada pela opinião pública com lupa, afirmou um aliado. Até Rodrigo Maia disse: “Não sei se ele é candidato, mas tem agido como político”. A informação é do jornal O Estado de S.Paulo.

Trajetória

Um dos principais ministros do governo Bolsonaro no início da gestão, Moro começou a ter notoriedade nacional na Operação Lava Jato e nos entraves com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Àquela época, há cerca de dois anos, Moro era tido por muitos como herói nacional.

Após ser eleito, Bolsonaro, então, chamou Moro para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública de seu governo. O então juiz federal aceitou e deu início a uma política anticrime, lançando, inclusive, um pacote com o mesmo nome.

Um ano e quatro meses depois, Moro e Bolsonaro entraram em conflito, o que culminou na saída do ministro. Ao deixar o governo, Moro acusou o presidente de querer interferir na Polícia Federal para proteger família e amigos.