Morte de jovem na rodovia SP-294 será investigada pela polícia

A Polícia Civil investiga a morte da jovem Natália Souza Borges, de 21 anos, em acidente de moto ocorrido na madrugada desta segunda-feira (1), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Oriente (distante 19 quilômetros de Marília).

De acordo com o delegado Cláudio Anunciato, que investiga o caso, a polícia vai apurar se quem dirigia o veículo no momento do acidente era a jovem ou o namorado dela.

O fato foi registrado como ‘homicídio culposo’ na delegacia da cidade vizinha. O acidente aconteceu por volta de 2h, mas a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que atendeu a ocorrência, só teria sido informada às 5h.

O namorado da vítima disse para a polícia que Natália estaria conduzindo a motocicleta no sentido Oriente a Marília, quando tombou o veículo. Ele afirmou também que começou a pedir ajuda para os veículos que passavam na rodovia e um caminhoneiro parou para socorrer Natália.

A jovem foi levada pelo caminhoneiro até o pronto socorro de Oriente e devido a gravidade do caso, acabou transferida para o Hospital das Clínicas em Marília.

Ainda de acordo com o delegado, Natália chegou no HC já em óbito. A causa da morte, segundo a perícia, foi o rompimento do fígado da jovem.

O namorado da vítima e o caminhoneiro prestaram depoimento na Polícia Civil e o caso segue sendo investigado.