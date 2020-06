Camionete tomba e mulher fica ferida após acidente na SP-294

Uma mulher sofreu ferimentos e precisou de cuidados médicos após acidente envolvendo dois veículos na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), altura do município de Iacri, no início da noite deste domingo, dia 31. Os motoristas do Monza e da Fiat Toro não sofreram ferimentos. A colisão lateral aconteceu por volta das 19h30.

Segundo informações, a picape Fiat Toro seguia pela rodovia e na altura do quilômetro 540 mais 700 metros o veículo Monza, que saia de uma propriedade rural, adentrou a rodovia e ocorreu a colisão lateral. Com vários ferimentos, a passageira do Monza foi socorrida pela unidade do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Tupã.

Os motoristas não sofreram ferimentos, porém o condutor do Monza, após realizar teste do etilômetro, que acusou ingestão de bebida alcoólica, foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Tupã pela Polícia Militar Rodoviária para demais providências e registro da ocorrência.