Bebê morre após incêndio atingir casa

Segundo a Polícia Militar, no quarto estavam três crianças que acordaram com as chamas no cômodo. Duas delas que são mais velhas, mas não tiveram as idades informadas, foram chamar os pais e o bebê, Heitor Henrique dos Santos, ficou no berço.

Quando os pais chegaram no quarto, o teto há havia desabado em chamas sobre o berço do bebê. Ainda de acordo com as informações PM, a princípio, a causa do incêndio pode ser um curto circuito.

A residência feita de alvenaria com forro no teto. Somente a cozinha não foi destruída pelo incêndio. A perícia foi acionada para apurar as causas do incêndio.