Dupla morre baleada após briga

Segundo a Polícia Civil, a dupla foi tirar satisfação com um homem que estava sentado na calçada de uma casa.

Depois de uma discussão, o rapaz realizou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, que não resistiram e morreram no local.

Ainda segundo a polícia, o suspeito fugiu para São José do Rio Preto (SP), mas foi encontrado durante o trajeto e preso. A suspeita é de que as vítimas e o suspeitos sejam envolvidos com o tráfico de drogas.