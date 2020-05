ADAMANTINA: Ao ser preso pelo BAEP, homem tenta subornar policiais com R$ 1 mil mensais

O 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia – “BAEP”, realizou a prisão de um indivíduo e a apreensão de drogas na noite desta sexta-feira (29) em Adamantina.

Segundo o Capitão PM Bressan, comandante do BAEP e que também esteve à frente desta operação, por volta das 20h30, a equipe realizava patrulhamento pelo centro de Adamantina, quando ao aproximar-se da Alameda Navarro de Andrade, deparou-se com um veículo Fiat Uno e em seu interior estavam indivíduos já conhecidos nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas.

“Ao perceberem que seriam abordados, o motorista não obedeceu as ordens de parada e tentou empreender fuga dispensando objetos embalados pela janela do carro, porém, acabou foi interceptado à poucos metros do local”, explicou o Capitão PM Bressan.

Os policiais vistoriaram o trajeto feito pelo motorista e localizaram na calçada quatro porções de maconha prontas para serem vendidas. Na busca pessoal, com o motorista haviam R$ 99.

Em sua companhia um menor de idade que foi questionado pelos militares e acabou confessando que havia comprado maconha do motorista e comparsa e que teria pego o entorpecente em sua residência localizada no Jardim Europa, atrás do Cemitério Municipal.

As equipes se deslocaram para o local indicado pelo menor (casa do homem abordado) e com o apoio do Canil Setorial da Polícia Militar, localizaram dentro de uma dispensa um tijolo de maconha. No canto do muro, outro tablete da droga foi encontrado.

Questionado pelas equipes, o homem ofereceu R$ 1 mil aos policiais e se comprometeu ainda a fazer o pagamento da mesma quantia semanalmente em troca de sua liberdade.

Os policiais negaram o pedido do autor e o deram voz de prisão pelos crimes de tráfico de entorpecentes, corrupção ativa e corrupção de menor encaminhando o mesmo para o Plantão Policial.

Uma mulher, testemunha da ação policial e o menor foram ouvidos pela autoridade policial e liberados em seguida.

Foram apreendidas nesta ação do BAEP cinco porções de maconha, dois tijolos fracionados da mesma droga, R$ 99 em dinheiro.