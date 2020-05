Inscrições para o Novotec Virtual estão abertas até 31 de maio

Os cursos para o Novotec, programa que visa preparar o estudante para o mercado de trabalho, está com inscrições abertas para sua modalidade virtual até o dia 31 de maio.

O programa é realizado por meio de uma parceria entre a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Centro Paula Souza.

São 10 mil vagas para 8 cursos de formação profissionalizante com aulas 100% online para alunos de todo o estado.

A modalidade Novotec Virtual é realizada online, por uma plataforma da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). Com módulos tutorados de 80 horas, com horário de aula definido pelo próprio estudante.

Além dos cursos de Lógica de Programação, Banco de Dados, Gestão Administrativa e Planejamento Empresarial, que já faziam parte da modalidade, quatro novas opções estão disponíveis, Desenvolvimento Web, Finança na Empresa, Desenvolvedor Mobile e Espanhol Básico.

Para participar, é preciso ser aluno de qualquer uma das séries do ensino médio e se inscrever pelo site do Novotec (http://www.novotec.sp.gov.br).

Estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) das escolas estaduais e concluintes do ensino médio ou EJA médio de dezembro/2018 até dezembro/2019 também poderão se inscrever. ⠀