Famílias sorteadas para casas populares de Adamantina apresentam documentos

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social convocou as famílias contempladas com as casas populares do Conjunto Habitacional Adamantina N, próximo ao “Mário Covas” e do Adamantina O, próximo ao Parque Itamarati, em sorteio realizado no dia 1º de abril de 2019, no recinto Poliesportivo.

A secretária de assistência social, Andreia Ribeiro, explicou que as famílias contempladas tiveram até a última quarta-feira, 27 de maio, para apresentarem os documentos necessários para montagem do dossiê que será encaminhado à Caixa Federal, que vai analisar e definir os critérios de enquadramento dos contemplados, para aprovação do financiamento das unidades habitacionais.

A equipe da Secretaria de Assistência Social entrou em contato com todas essas famílias, orientando sobre os documentos que deveriam ser apresentados por cada uma delas.

“Na semana passada, a documentação de 50 famílias foram encaminhadas à Caixa e as demais serão encaminhadas nesta semana”, explicou a secretária.