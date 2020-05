Equipe do DEMTRAN realiza pintura de solo nas vias centrais da cidade

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, está executando a pintura de solo em todas as regiões da cidade. As vias centrais que foram recapeadas serão pintadas até sábado (30).

Os trechos que foram beneficiados com a melhoria do recapeamento e que estão recebendo a pintura de solo são: Rua Deputado Salles Filho (trecho entre a Rua Dona Josefina Dall Antônia Tiveron e Avenida Capitão José Antônio de Oliveira); Rua Euclides da Cunha (trecho entre Avenida Rio Branco e Alameda Dr. Armando de Salles Oliveira); Rua Osvaldo Cruz (trecho entre Alameda Navarro de Andrade e Rua Dona Josefina Dall Antônia Tiveron; Avenida Adhemar de Barros (trecho entre Alameda Armando de Salles Oliveira e Avenida Rio Branco) e Avenida Adhemar de Barros (trecho entre Avenida Rio Branco e Alameda Navarro de Andrade).

Para o recapeamento da área central, foi investido em recurso próprio o montante de R$ 289.174,65 contemplando 10.228,95 metros quadrados.

Diferentes bairros da cidade também foram beneficiados com essa melhoria nas vias públicas, pois por meio de emendas estaduais e federais, foi possível recapear mais de 35 mil metros quadrados. Esses trechos também receberão nova sinalização de acordo com o planejamento executado pelo departamento.