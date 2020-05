Central de Tratamento e Destinação de Resíduos entra em funcionamento em Adamantina

Entrou em funcionamento na manhã desta sexta-feira (29), a Central de Tratamento e Destinação de Resíduos instalada em Adamantina e que vai atender toda a região.

Participaram da inauguração simbólica o prefeito Márcio Cardim, secretários, representantes da empresa e funcionários.

A Alta Paulista Ambiental é a responsável pelas operações da CTDR e foi modernamente instalada no Bairro Aidelândia com uma área de 1.247.323,00 m² em local estratégico para receber e suportar a demanda de pequeno, médio e grande porte, com capacidade máxima de cerca de 1 mil toneladas/dia suprindo a demanda da Cidade Joia e dos municípios da região.

Vale destacar todos os investimentos e a estrutura de última geração que compõe o aterro sanitário, bem como o preparo de seus profissionais, equipamentos e todo o aparato instalado no local.

A missão e o compromisso da Alta Paulista Ambiental vai além da destinação e processamento correto de resíduos. A empresa tem como meta proporcionar soluções ambientais inteligentes aos seus clientes e contribuir com a preservação do meio ambiente.

O aterro foi montado cumprindo rigidamente todas as normas dos órgãos reguladores, garantindo assim uma melhor qualidade de vida para todos os munícipes das várias cidades espalhadas na Nova Alta Paulista, Noroeste e Sorocabana.

Localizada na Estrada Municipal ADM 337, s/n, km 1,5, a Central de Tratamento e Destinação de Resíduos tem fácil acesso aos munícipes, órgãos públicos, empresas privadas, prefeituras e demais interessados em tê-la como parceira em soluções ambientais.

O telefone da Nova Alta Paulista Ambiental | Central de Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos é o (18) 3522-5716. E-mail: contato@novaaltapaulista.com.br

