COVID-19: Laboratório da Unesp em São José do Rio Preto é credenciado para diagnósticos

O Laboratório de Estudos Genômicos do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (Ibilce), do campus da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em São José do Rio Preto, foi oficializado pela Secretaria de Estado da Saúde como um dos integrantes da Plataforma de Laboratórios credenciados para a realização de diagnóstico de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus.

A medida significa, na prática, que o laboratório, sob responsabilidade da professora Paula Rahal, poderá emitir laudos das amostras processadas em seu espaço sem necessitar passar por contraprova no Instituto Adolfo Lutz, que concentra o Biobanco de Amostras Clínicas da COVID-19 no estado de São Paulo.

Segundo Paula Rahal, o laboratório do campus de São José do Rio Preto já vinha realizando testes moleculares (RT-PCR) após convênio firmado com a prefeitura local e como parte do acordo Unesp-Embraer, que prevê a realização de cerca de 40 mil testes no interior paulista. Os testes em parceria com o município em que o campus se localiza estão sendo feitos em pessoas com sintomas leves.

“Os testes são importantes à política pública, para a tomada de medidas de interesse público e saber o quanto o vírus está circulando em determinado bairro e em determinada localização”, afirma Paula Rahal ao Portal da Unesp.

Testagem

O trabalho de testagem em parceria com a Prefeitura de São José do Rio Preto é realizado conjuntamente com as pesquisadoras Marilia de Freitas Calmon e Cintia Bittar, também da Unesp, e com o virologista Maurício Lacerda Nogueira e alunos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp), além do Hospital de Base de Rio Preto (HB). As amostras são coletadas em Unidades Básicas de Saúde e enviadas ao laboratório da universidade.

“A Unesp possui profissionais especializados e altamente capacitados para fazer esses testes aqui em São José do Rio Preto. O estudo [com a prefeitura] ajuda na análise do comportamento do vírus, além de agilizar a resposta para o paciente, auxiliando assim no isolamento do indivíduo infectado”, diz a pesquisadora Marilia Calmon ao Portal da Unesp.

O Laboratório de Estudos Genômicos, ligado ao Departamento de Biologia do Ibilce, tem atualmente capacidade para realizar de 100 a 200 testes por dia. Além dele, também estão credenciados pelo governo estadual, no âmbito da Unesp, os laboratórios de Biologia Molecular do Hemocentro da Faculdade de Medicina, campus de Botucatu, e de Imunologia Clínica e Biologia Molecular do Departamento de Análises Clínicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, campus de Araraquara.

Doações

A pessoa, física ou jurídica, que deseja contribuir com ações da Unesp, especialmente aquelas de combate à pandemia de COVID-19, pode realizar doações por meio da plataforma Parceiro Unesp, que possibilita inclusive que o doador especifique a unidade universitária que receberá os recursos. Para doações, basta acessar o endereço eletrônico https://prograddb.unesp.br/parceiro/.