Com licenciamento vencido há 12 anos e sem CNH, dupla tenta fugir da PM e despenca de ponte

Dois rapazes, de 20 e 21 anos, foram levados para o Hospital Regional (HR) após um acidente de trânsito. O condutor do carro desobedeceu a uma ordem de parada da Polícia Militar e caiu com o veículo de uma ponte que liga os bairros residenciais Servantes 1 e Servantes 2, em Presidente Prudente. O veículo, que foi retirado do local nesta quinta-feira (28), está com o licenciamento vencido há 12 anos.

Na noite anterior, militares da Força Tática patrulhavam pela Rua Eme Albem Pioch, no Jardim Vale do Sol, quando viram um veículo parado, com dois ocupantes. Os policiais deram a volta e, quando passaram no trecho, viram o carro em movimento e passaram a segui-lo.

A PM contou ao G1 que deu sinal de parada ao motorista, ordem que não foi obedecida.

O condutor do carro suspeito aumentou a velocidade e entrou na contramão de direção em um viaduto da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), passou por baixo da ponte de acesso aos bairros Servantes e, na Rua Joaquim Belmiro, em uma curva, perdeu o controle da direção.

Neste momento, o veículo entrou em um matagal e caiu capotado no Córrego do Veado.

Conforme o registro policial, após alguns minutos, o condutor desembarcou do veículo e apresentava algumas lesões de natureza leve.

O motorista, de 20 anos, sofreu um corte na cabeça e o passageiro, de 21 anos, uma fratura no quadril, segundo informou a Polícia Militar.

Os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros, que levou os envolvidos para o Pronto-socorro do Hospital Regional.

O veículo ficou no local até a manhã desta quinta-feira (28).

Ainda segundo o registro da ocorrência, o irmão do condutor esteve no local e quis “causar tumulto”, indo para cima dos policiais. Ele foi contido e algemado. O homem nega ter agredido os agentes.

A Polícia Militar acrescentou que o veículo estava com o licenciamento vencido desde 2008. Além disso, o condutor não é habilitado.

O motorista tem antecedentes criminais por dano e, segundo a PM, já foi preso por mandado judicial por suspeita em envolvimento, ainda menor de idade, em um homicídio que ocorreu em dezembro de 2016 em frente a uma casa noturna.