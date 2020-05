Prefeito Márcio Cardim busca reavaliação da flexibilização junto ao Governo do Estado

Tendo em vista a flexibilização imposta pelo Governo do Estado, o prefeito Márcio Cardim foi consultado pelo portal de notícias Adamantina Net sobre o seu posicionamento em relação ao assunto e o chefe do executivo foi categórico em afirmar:

“Não concordo com o Estado e vou buscar a reavaliação do cenário local e regional”.

O descontentamento do prefeito Márcio Cardim, tem início na questão de que a região da Diretoria Regional de Saúde que subordina os municípios ligados à Presidente Prudente estarem na fase 3 e os da circunscrição da região de Marília, como à exemplo Adamantina e região na fase 2.

Cardim revelou com exclusividade Adamantina Net, que já iniciou os contatos e tratativas com o Governo do Estado, em especial com o vice-governador Rodrigo Garcia que pertence ao DEM, mesmo partido que o seu e que espera um respaldo maior e mais justo, uma vez que Rodrigo conhece de fato a região e pode intervir por ela.

“Fiz questão de relatar ao vice-governador Rodrigo Garcia o meu descontentamento e de toda a população de Adamantina e região. Espero que o Governo do Estado seja no mínimo sensato e reavalie suas decisões”, frisou.

Márcio Cardim destacou ainda todos os investimentos, combate ao Covid-19 e as medidas tomadas pela administração com a colaboração importante da população, comerciantes, empresários e demais segmentos da cidade que até o momento estão respeitando tudo o que foi imposto, mas que passaram à se sentir prejudicados pelo modelo de flexibilização que trava as ações de retomada da economia na cidade e região, diferente de outros municípios que têm sido mais afetados com o vírus.

“Como prefeito, defensor da saúde pública e das ações necessárias contra o Covid, tenho feito minha parte, porém, não posso cair no descrédito com a população e os empresários que até agora deram o melhor e o último de seus esforços e que em condições de retomarem às atividades, encontram condições diferentes de cidades muito mais afetadas pela pandemia”, destacou o prefeito.

Cardim destacou ainda que acredita e espera uma notícia positiva com o bom senso e entendimento do Governo do Estado quanto às condições de Adamantina e região precisam e estão favoráveis a uma maior flexibilização para que seja garantida a sua subsistência.

DADO IMPORTANTE E POSITIVO



Segundo informado pela Secretaria Municipal de Saúde ao Adamantina Net, nos últimos 90 dias, somente duas pessoas precisaram de respirador por conta do Covid.

Também vale ressaltar que na última semana foram finalizados cinco novos leitos de UTI todos com recurso próprio, sendo cinco deles exclusivos para Covid-19 com R$ 4 milhões de investimentos.