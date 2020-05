ARTIGO: PROVÍNCIA, ISOLAMENTO SOCIAL E MERCADO…

“De todas as tiranias, uma tirania sinceramente exercida, para o bem de suas vítimas, pode ser a mais opressiva.” (C. S. Lewis)

Sérgio Barbosa (*)

Na próxima semana, apesar dos pesares e tudo mais em meio ao tudo de menos com a PANDEMIA, o governo estadual decidiu por LIVRE e pressão do poder econômico, FLEXIBILIZAR as exigências quanto ao ISOLAMENTO SOCIAL e ponto quase final…

Portanto, a PROVÍNCIA está contemplada de acordo com as orientações do GOVERNO ESTADUAL, porém, até onde se sabe aqui e ali, tal decisão deixou a desejar para os/as provincianos/as em geral…

No real, isso é, se colocar em prática o que deve ser executado em nível de PAÍS DO FAZ DE CONTA, ainda, de acordo com a projeção crescente do CORONAVÍRUS nos quatro cantos do PAÍS DO FAZ DE CONTA, tais decisões deste ou daquele GOVERNO é questionável…

Porém, como sempre, o que prevalece em terras TUPINIQUINS, bem como, com reflexões na PROVÍNCIA, são os interesses comerciais e empresariais que se colocam acima da VIDA, talvez, da MORTE e tudo fica na mesmice de sempre…

Por mais GARANTIAS que empresários/as e poder público garantam para a comunidade em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL para o LOCAL, de uma coisa dentro deste COISO, depois de uma ou duas semanas, tudo volta à normalidade de sempre, como se nada tivesse ocorrido nestes últimos meses…

A PREOUPAÇÃO dos governantes na área MUNICIPAL está atrelada aos compromissos assumidos com os/as EMPRESÁRIOS/AS que bancaram a última CAMPANHA ELEITORAL, portanto, neste ano por causa das próximas ELEIÇÕES, entra em campo o VALE TUDO para muitos desencontros que se colocam acima do BEM e do MAL…

Faz-se necessário que a SOCIEDADE PROVINCIANA fique atenta a tais movimentações neste jogo do vai que eu vou de um lado ou do outro, bem como, em ESTADO DE ALERTA quanto aos interesses NADA OCULTOS que estão por trás disto ou daquilo…

O JOGO é o mesmo de sempre neste PAÍS DO FAZ DE CONTA em tempo de COISO com suas COISAS, ainda, não se pode esquecer que os/as provincianos/as votaram em massa no BOZZONARO, assim, não se pode esperar muito deste lado para com o outro lado…

Lamenta-se que existam outros interesses que se colocam acima da VIDA neste cenário de PANDEMIA, todavia, existem sempre as FORÇAS REACIONÁRIAS para fazer valer as suas decisões por meio da OPRESSÃO com REPRESSÃO…

Outra COISA que tem a ver com o COISO está atrelada ao PODER PELO PODER COM O PODER e de acordo com a PROPOSTA VIGENTE em tempo de BOZZONARO, assim, registro as seguintes considerações, a saber: EU AVISEI… ELLE NÃO… O COISO…

Finalizando, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

______________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.