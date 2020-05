Acidente destrói veículo e causa engarrafamento

No fim da madrugada desta sexta-feira (29), por volta de 4h30, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma colisão de um veículo em um poste de iluminação pública na BR-040, sentido Brasília, próximo ao Catetinho.

Apesar de as imagens do local sugerirem um acidente grave, quando as equipes do CBMDF chegaram ao local a condutora do veículo já tinha saído do carro e não apresentava nenhum ferimento aparente, apenas danos materiais.