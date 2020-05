Menino tem 90% do corpo queimado ao tentar pegar pipa em subestação de energia

O adolescente de 15 anos que foi socorrido com ferimentos graves após sofrer uma descarga elétrica na subestação de energia elétrica em Reginópolis teve cerca de 90% do corpo queimado, segundo informações do Samu, que fez o resgate do menino na última segunda-feira (25).

O adolescente foi levado para Santa Casa de Iacanga, mas depois foi transferido para um hospital particular de Ribeirão Preto, que não informou seu estado de saúde. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso é investigado pela delegacia de Reginópolis.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe do adolescente disse que ele saiu depois do almoço para soltar pipa. Ele teria entrado na subestação para recuperar a pipa e acabou sofrendo a descarga elétrica.

O Samu foi acionado e precisou quebrar os cadeados que protegiam o portão de acesso ao interior do local para socorrer a vítima.