Carreta perde o controle, bate com carro e interdita totalmente rodovia

Segundo informações da Ecovias, concessionária que administra o trecho, a carreta perdeu o controle enquanto trafegava na pista, sentido Cubatão. A carreta bateu na defensa de concreto e invadiu a pista no sentido Guarujá, onde colidiu com um carro. A carreta acabou tombando na rodovia e derramou a carga de soja na pista.

O acidente aconteceu na altura do km 269, por volta das 11h30, e causou interdição total na rodovia. No momento, há três quilômetros de congestionamento. Equipes da Ecovias foram acionadas para verificar a gravidade do acidente, socorrer a vítima do carro e fazer a limpeza da pista.