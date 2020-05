Comércio será aberto a partir de segunda com restrições

O governo do estado de São Paulo anunciou, no início da tarde desta quarta-feira (27), as medidas adotadas para retomada da economia a partir da próxima semana.

O Plano São Paulo considera as regiões de saúde, os chamados DRSs (Departamentos Regionais de Saúde). Com isso, metade das cidades da Nova Alta Paulista (Pacaembu a Rinópolis) segue as determinações para Marília e outra parte (Irapuru a Panorama) adota as medidas para Presidente Prudente e região.

O DRS de Marília foi classificado no Plano São Paulo na fase 2. Já o DRS de Presidente Prudente está na fase 3 – com menos restrições. O Plano, dividido em cinco níveis, foi definido por uma série de critérios, entre eles taxa de ocupação de UTIs e total de leitos a cada 100 mil habitantes.

Na fase 2, na qual Adamantina está inserida, é permitido a abertura do comércio, atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios e shoppings centers com restrições de horário e fluxo de clientes. Os demais serviços não essenciais continuam fechados.

Pela classificação, para os municípios do DRS de Presidente Prudente, na fase 3 em amarelo, ficou determinado:

Podem funcionar: atividades imobiliárias; concessionárias; escritórios; indústria não essencial; e construção civil.

Aberto com restrições: bares, restaurantes e similares; comércio; shopping center; e salão de beleza.

Fechados: espaços público; academia; teatro e cinema; promover eventos que gerem aglomeração, inclusive esportivos.

Já para as cidades do DRS de Marília (que inclui Adamantina e região):

Podem funcionar: indústria não essencial; e construção civil.

Aberto com restrições: atividades imobiliárias; concessionárias; escritórios; comércio; e shopping center.

Fechados: espaços públicos; bares, restaurantes e similares; salão de beleza; academia, teatro e cinemas, promover eventos que gerem aglomeração, inclusive esportivos.