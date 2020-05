Engavetamento na SP-294 em Adamantina envolve bitrem 9 eixos, Kombi e carro de passeio

Um engavetamento ocorrido por volta das 15h30 desta terça-feira (26), no km 597+800 metros da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294), próximo ao Bairro Tucuruvi em Adamantina, envolveu um bitrem 9 eixos com placa de Três Lagoas/MS, uma Kombi com placas de Oriente/SP e um veículo Fox com placas de Flórida Paulista.

A reportagem do jornal e site Folha Regional esteve no local momentos após o acidente e obteve a informação de que o Fox, a Kombi e o bitrem seguiam no sentido Adamantina/Flórida Paulista.

A dinâmica do acidente teve início após o bitrem atingir a traseira da Kombi que estava com profissionais de uma empresa que presta serviços de instalação de pisos e estrutura metálica, que por sua vez acabou colidindo no Fox que seguia a sua frente.

Com o impacto da colisão a Kombi teve a traseira inteira danificada e o Fox parte da lateral avariada. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Nossa reportagem falou com o motorista do caminhão que tem 52 anos de idade e que atua como funcionário de uma empresa no transporte de celulose.

Ele informou que o veículo estava vazio e que seguia pela rodovia com destino à Castilho, quando notou apenas o momento em que o bitrem colidiu contra a Kombi.

Ainda segundo ele, os dois veículos estariam parados sobre a faixa de rolamento.

Pelo bitrem nove eixos tratar-se de um veículo que não pode circular por este trecho da SP-294, o motorista foi notificado pela Polícia Rodoviária que tomou as medidas administrativas.

Os passageiros da Kombi, a motorista e acompanhante do Fox relataram à reportagem que trafegavam normalmente pela pista e que só perceberam quando ocorreu a colisão causando um enorme susto em todos.

A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência de acidente de trânsito. Profissionais da Unidade Básica de Atendimento do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) atuaram na sinalização do local e suporte aos envolvidos.