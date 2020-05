Assinatura da renovação da Malha Paulista será amanhã

Está marcada para amanhã (quarta, dia 27/05), às 10h, a assinatura da renovação do contrato de concessão da Rumo Malha Paulista. O evento será realizado na sede plenária da ANTT, em Brasília, com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e do diretor-geral da agência, Marcelo Vinaud Prado.

Uma das pautas da reunião de diretoria da ANTT hoje, às 15h30, é a deliberação do processo de renovação da Malha Paulista, a cargo do diretor Weber Ciloni. Essa é o último procedimento burocrático para a liberação da assinatura. No dia 20 de maio, o ministro relator do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, autorizou a ANTT a dar continuidade ao processo, após ter concordado com os esclarecimentos da agência para as supostas irregularidades apontadas pela área técnica do tribunal (SeinfraFerroviaPorto).