Ação “Eu te protejo, você me protege” arrecada nove toneladas de alimentos em Adamantina

A Prefeitura do Município de Adamantina durante todo o mês de maio realizou a ação “Eu te protejo, você me protege”, com a distribuição de máscaras de proteção facial para população. Juntamente com a entrega de máscaras, foi realizada pelo Fundo Social de Solidariedade a arrecadação de alimentos.

Nesta terça-feira (26), foi calculado o resultado da arrecadação, totalizando nove toneladas de alimentos que irão compor as cestas distribuídas para as famílias em situação de vulnerabilidade assistidas pela Secretaria de Assistência Social e entidades do município.

No total serão beneficiadas 15 entidades: Santa Casa, Clinica Pai Nosso Lar, Rede de Combate ao Câncer, Arca, Casa do Garoto, IAMA, Lar Cristão, Lar dos Velhos, APAE e Projeto ASA, Ave Cristo, Pão de Santo Antônio, Vicentinos, Casa da Sopa e Igreja Nossa Senhora de Fátima.

A Secretária de Assistência Social de Adamantina, Andréia Regina Ribeiro, agradece a população adamantinense: “Nós da Secretaria de Assistência Social agradecemos a todos que ajudaram nessa campanha. As doações são de extrema importância nesse momento, pois estamos atendendo novas famílias. A força da solidariedade da população está ajudando muitas famílias de Adamantina”, conclui.