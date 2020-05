Doria nega lockdown imediato e sinaliza flexibilização da quarentena em algumas regiões do estado em junho

O governador João Doria (PSDB) de São Paulo disse na tarde desta segunda-feira (25) em entrevista à GloboNews que não pretende decretar neste momento no estado o lockdown, versão mais rígida do distanciamento social. Doria disse ainda que a partir do dia 1º de junho pretende adotar uma medida denominada “quarentena inteligente”, a qual levará em consideração os aspectos particulares de cada região do estado.