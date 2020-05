Plano regional propõe retomada de atividades econômicas a partir do dia 1º de junho no Oeste Paulista

O plano, apresentado em videoconferência nesta sexta-feira (22/05), prevê a retomada das atividades econômicas a partir de 1º de junho, dividida por três fases, sendo a implantação de cada uma a cada 14 dias. Com isso, a previsão é de que em 42 dias os serviços sejam liberados gradativamente.

Desde a segunda quinzena de março, as atividades econômicas estão parcialmente paralisadas no Oeste Paulista em decorrência do período de quarentena determinado pelas prefeituras e pelo governo do Estado de São Paulo como forma de promover o isolamento social para conter a propagação da pandemia do coronavírus.

As fases de retomada serão definidas por cores, sendo a laranja, prevista para ser implantada em 1° de junho, a amarela, cogitada para 15 de junho, e a verde, programada para 30 de junho. A primeira representa o atendimento individual ou de baixo fluxo de pessoas; a segunda, o médio fluxo; e a terceira, com grande fluxo de pessoas.

No entanto, a mudança de fase só será possível mediante a estabilidade do número de novos casos de coronavírus, causador da Covid-19, e de leitos hospitalares disponíveis para atendimento da demanda de pacientes. Essa análise será feita pelo Comitê de Contingenciamento do Coronavírus, o qual dará respaldo para as decisões do Executivo.

O esboço regional foi elaborado a partir de diretrizes contidas no Plano São Paulo, divulgado pelo governo do Estado, e em consenso entre os prefeitos e lideranças do Oeste Paulista.

A expectativa é de que o assunto seja discutido com representantes do Estado, inclusive o governador João Doria Junior (PSDB), em uma videoconferência na próxima terça-feira (26), para quando está prevista uma deliberação sobre o tema.

Assim, confira a proposta de retomada na região de Presidente Prudente por setores da economia:

Comércio

Na fase laranja, o comércio poderá funcionar de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Já na fase amarela, o horário durante a semana será das 10h às 17h, enquanto na fase verde poderá ser das 10h às 18h. Em todas as fases, aos sábados as lojas poderão funcionar das 9h às 12h.

Também em todas as fases, a orientação é para que o atendimento seja individual com funcionários trabalhando de forma escalonada e com controle de entrada de clientes, de acordo com o tamanho do estabelecimento. Inclusive, deverá haver limite no número de clientes ao de atendentes, ou seja, se houver dois vendedores, poderão entrar apenas dois compradores. Deverá ainda ser respeitado o distanciamento de 2 metros entre clientes e funcionários, e será obrigatório o uso de máscaras e álcool em gel.

Restaurantes, bares sem música, padarias e congêneres