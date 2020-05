Enfermagem da UniFAI tem reconhecimento do curso renovado por mais quatro anos

Processo de renovação do reconhecimento se deu em fevereiro com a visita de especialistas do CEE-SP; resultado foi anunciado na última semana

O curso de Enfermagem do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) conquistou, junto ao Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP), a aprovação da renovação do reconhecimento do curso por mais quatro anos. O resultado foi anunciado na última semana.

“É de grande referencial para que os estudantes e Instituição que participaram do processo de reconhecimento do curso tenham como acompanhar, avaliar a qualidade do curso podendo colaborar no processo contínuo de formação, bem como na melhoria da qualidade do curso oferecido, visando à excelência na formação dos profissionais para o mercado de trabalho”, destacou a coordenadora do curso, Prof. Ma. Franciele Cardin Cordioli.

O processo de renovação do reconhecimento se deu nos dias 18 e 19 de fevereiro com a visita das especialistas Prof.ª Dra. Teresa Célia M. M. dos Santos e Prof.ª Dra. Eugênia Velludo Veiga, ligadas ao Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP), aos laboratórios de ensino, de habilidades, de informática, secretarias, salas de aulas, biblioteca e visita aos campos de prática e desenvolvimento dos estágios curriculares: Unidades Básicas de Saúde, Centro Integrado de Saúde (CIS) e Santa Casa de Adamantina.

Além disso, as representantes do CEE-SP participaram de reuniões com a Reitoria da UniFAI, coordenação do curso e responsável técnica, com os professores, com funcionários administrativos e alunos do 3º, 5º e 7º termos, avaliação e consulta aos documentos locais, análise, discussão e posteriormente a elaboração do relatório.

“[Esse resultado] permite à Instituição ter condições para melhorar e aprimorar o processo educacional de pessoas e formar profissionais com competências e habilidades para o mercado de trabalho. O reconhecimento favorece investir na melhora do curso ou na manutenção de seu padrão de qualidade e que os alunos tenham a opção de fazer boas escolhas para sua carreira”, finalizou a coordenadora do curso.

O curso

Enfermagem é uma das profissões que estão na linha de frente na assistência aos pacientes, está presente em todos os municípios do país e inserida no Sistema Único de Saúde (SUS) com atuação nos setores públicos, privados, filantrópicos e de ensino, e a importância da atuação e composição do enfermeiro na equipe multiprofissional, é um olhar para a dimensão total do ser humano – indivíduo, família e sociedade.

O enfermeiro assume cada vez mais um protagonismo na assistência e tem papel decisivo na atuação profissional e identificação das necessidades de cuidado a população, na promoção e proteção dos indivíduos em diferentes níveis de atenção à saúde.

O curso de Enfermagem da UniFAI tem aulas presenciais no Câmpus II (avenida Francisco Bellusci, 1.000), com duração de oito semestres (quatro anos), nos períodos diurno e noturno, e conta com Laboratórios de Habilidades, Laboratórios de Técnicas de Enfermagem, entre outras estruturas, além de atividades práticas na Rede Municipal de Saúde de Adamantina.