ARTIGO: Província, Pandemia, “Coiso” e País do Faz de Conta…

“Uma criatividade que surge a partir de uma consciência desperta para criar um novo paradigma: um mundo novo.” (Miriam Subirana in “Criatividade para Mudar sua Vida”)

Sérgio Barbosa (*)

Pelo andar da PANDEMIA em nível de PAÍS DO FAZ DE CONTA, ainda, com reflexo sem mais e sem menos, alias, com muito menos em TERRAS PROVINCIANAS, pode-se esperar tudo e mais alguma coisa deste COISO…

Além de menos em meio ao tudo de mais, a MÍDIA na área GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL continua patinando nas mesmices de sempre quanto aos desencontros patrocinados pelos interesses comerciais e ponto quase final…

O cenário atual é resultado dos problemas causados pela PANDEMIA estão nos quatro cantos deste PÁIS DO FAZ DE CONTA, bem como, nas áreas de produção, comercio e prestação de serviços na PROVÍNCIA…

Portanto, TODO CUIDADO É POUCO neste contexto plural para a comunidade provinciana, ainda, torna-se necessário levar em conta que é a PREVENÇÃO, ainda, É O MELHOR REMÉDIO para ficar longe desta PANDEMIA…

Entretanto, todos os esforções das autoridades médicas e sanitárias, bem como, do PODER PÚBLICO nas esferas ESTADUAL e MUNICIPAL estão longe dos índices esperados, pode-se registrar que tais desencontros devem continuar no mesmo ritmo de sempre quanto à predominância do CORONAVÍRUS no cenário provinciano…

Também, ainda, continuam predominando as desinformações por meio dos famigerados FAKENEWS sobre os fatos relacionados com os danos causados pela proliferação da PANDEMIA nos quatro cantos neste PAÍS DO FAZ DE CONTA em tempo de COISO com COISAS…

A MÍDIA continua tendo um papel fundamental para a manutenção das desinformações que circulam de um lado para o outro, também, as REDES SOCIAIS continuam mediando para o BEM e para o MAL, talvez, entre serem MAU ou BOM, milhares de desinformações patrocinadas pelos interesses deste ou do outro lado…

Por isso e mais aquilo, faz-se necessário estar em conexão com a REFLEXÃO CRÍTICA para separar o JOIO do TRIGO nesta PANDEMIA, porém, não se pode esquecer que o PODER continua manipulando a MANADA PROVINCIANA de um jeito ou de outro neste VELHO TEMPO NOVO…

As MENTES BOVINAS estão atuando em todas as frentes do MERCADO PROVINCIANO, portanto, cada qual deve saber como sair desta MESMICE DE SEMPRE que vem se repetindo com apoio AMPLO, GERAL e IRRESTRITO do PODER ORGANIZACIONAL…

Tais considerações são necessárias em tempo de PANDEMIA, pois, depois destes desencontros causados pela PANDEMIA darem uma trégua, considerando que o MUNDO nunca mais será o mesmo depois disto ou daquilo, torna-se necessário repensar os PARADIGMAS existentes antes desta CRISE MUNDIAL, bem como, para uma TRANSIÇÃO de acordo com as novas PROPOSTAS e EXIGÊNCIAS deste NOVO TEMPO NOVO…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

______________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.