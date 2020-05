Revitalização do Parque Caldeira segue em ritmo acelerado

Local ganhará pista de caminhada, praça de alimentação, bancos, brinquedos e guarda corpo

A revitalização que está em execução no Parque Caldeira continua em ritmo acelerado. A Prefeitura de Adamantina em convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, por meio do deputado estadual Ed Thomas, está investindo 200 mil reais valor do convênio mais R$26.678,39 recursos próprios.

A pista de caminhada terá mais de três mil metros quadrados, a praça de alimentação mais de 500 metros quadrados destinada a instalação de praça de alimentação.

“Esse é mais um local que está sendo revitalizado para que a população possa desfrutar de momentos de lazer em família e/ou entre amigos, assim que esse momento passar. Além disso, poderão praticar suas atividades físicas de forma segura, pois o espaço será melhorado por completo”, afirma o secretário de planejamento, João Vitor Marega.

Além da revitalização, o Parque Caldeira ganhará ainda vestiários e sanitários assim como a Praça Waldemar Romanini, por meio de um repasse do ministério do esporte que objetiva promover a implementação e modernização esportiva no município.

Essa obra já foi licitada e a empresa vencedora do processo, deve dar início a obra até o fim do mês. O valor do repasse federal é de R$243.750,00 e em contrapartida de R$207.087,58.

Investimentos em revitalização

No momento Adamantina conta com 04 praças recebendo investimentos em melhorias e modernização:

– Parque dos Pioneiros – R$ 3,2 milhões;

– Praça Euclides Romanini – R$ 93 mil;

– Parque Caldeira – R$ 350 mil;

– Praça Waldemar Romanini (Jardim Adamantina) – R$ 325 mil.