Quadras, parquinho e academia ao ar livre receberão iluminação de LED no Parque dos Pioneiros

Melhoria será possível com recursos do MIT mais contrapartida da Prefeitura de Adamantina

As melhorias realizadas pela Prefeitura de Adamantina no Parque dos Pioneiros não param. Primeiro, a Secretaria de Obras realizou a troca dos tubos armicos por aduelas de concreto em toda a extensão do Parque.

Depois disso, o espaço ganhou um novo parque infantil e a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) segue fazendo o replantio de grama para deixar o local bem preparado para quando for possível o retorno de seus frequentadores.

Ainda no espaço, está em construção uma Praça de Eventos. Para conclusão da obra faltam apenas 30% e o local terá banheiros, arquibancadas, alambrado e quadra.

Para a execução da obra, a Prefeitura de Adamantina retomou o recurso que era de 2014 após comprovar toda a demanda solicitada pela Caixa Econômica Federal. Com isso, mais essa etapa nas benfeitorias do Parque dos Pioneiros poderá ser modernizada.

Essa melhoria vem deixar ainda mais completo o local que já possui uma quadra de grama sintética que foi instalada em 2018, pista de skate e quadras de vôlei de areia que constantemente recebem manutenção por parte da Secretaria de Esportes e Lazer (SELAR).

Município de Interesse Turístico (MIT)

Agora, por ser Município de Interesse Turístico, o Governo do Espaço repassará recurso no montante de R$315.930,31 mais R$24.126,44 de contrapartida da Prefeitura. Estes recursos serão investidos na instalação de iluminação de LED nas quadras, parque infantil e academia ao ar livre.

“Com essa ação, queremos oferecer maior conforto aos frequentadores o local e maior segurança também. Sem deixar de pensar no meio ambiente, pois as lâmpadas de LED são ecologicamente corretas e, ainda, geram menor custo ao município”, explica o secretário da SAAMA, Emerson Baptiston.

A ordem de serviço para a execução da iluminação de LED por parte da Secretaria de Planejamento já foi emitida e a empresa vencedora da licitação começará as melhorias até o final deste mês.

Em paralelo e também com o recurso do MIT e contrapartida da Prefeitura , a Praça Euclides Romanini também receberá melhorias. No espaço, será reformado o alambrado existente no local e, ainda, o sistema de drenagem da Lagoa dos Patos. A ordem de serviço para a execução do serviço também já foi emitida.

Relembre – Projeto de Eficiência Energética

Além da instalação de LED no Parque dos Pioneiros, a Prefeitura de Adamantina também substituiu 800 pontos da área central por lâmpadas de LED por meio de uma chamada pública de eficiência energética com a Energisa.

O objetivo do projeto visa promover o uso eficiente e racional de energia elétrica, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos e práticas racionais para combater o desperdício da energia elétrica.

Os benefícios trazidos por essa troca são melhorias na qualidade da iluminação da área comercial, mais segurança e comodidade aos munícipes, assim como economia aos cofres públicos, pois a substituição poderá resultar em uma economia estimada em mais de 480 mil reais por ano.