Polícia apreende mais de 1 tonelada de maconha e prende dois suspeitos

A apreensão foi resultado de uma ação conjunta de agentes do 1º e do 2º Distrito Policial de Cubatão. Após receberem denúncias sobre a existência de um galpão na Área Continental de São Vicente, onde eram guardados entorpecentes para serem distribuídos em ‘biqueiras’ de Cubatão, os policiais realizaram diligências na Estrada de Paratinga, no bairro Humaitá.

Segundo informações da Polícia Civil, os investigadores avistaram o depósito e escutaram o barulho de motor de um micro-ônibus e da movimentação de pessoas. Um suspeito abriu o portão do galpão, enquanto outro rapaz estava na direção do veículo seguindo para a saída do terreno. Os dois homens, de 31 e 35 anos, foram abordados e presos pelo crime de tráfico de drogas.

Durante revista ao veículo, foram encontrados 35 fardos grandes envoltos em plástico transparente, cada um pesando aproximadamente de 25 kg a 35 kg. No interior dos fardos, estavam dezenas de tijolos de maconha que, juntos, totalizaram mais de uma tonelada da droga. Os entorpecentes e o veículo usado para o transporte da droga foram apreendidos.