Bach admite cancelar as Olimpíadas caso a pandemia não esteja controlada em 2021

– Ao mesmo tempo, olhando os cenários que isso pode exigir para a organização, no que diz respeito às medidas de saúde, elas talvez precisem de quarentena para os atletas, para parte dos atletas, para outros participantes. O que isso pode significar para a vida em uma Vila Olímpica e assim por diante? Todos esses cenários diferentes estão sendo considerados, e é por isso que estou dizendo que é uma tarefa gigantesca, porque há tantas opções diferentes que não é fácil resolvê-las agora. Quando tivermos uma visão clara de como será o mundo em 23 de julho de 2021, tomaremos as decisões apropriadas. Não existe um plano para isso, por isso precisamos reinventar a roda dia após dia. É muito desafiador e ao mesmo tempo fascinante – disse Bach.

Portões fechados nos Jogos?

Entre as opções do COI está realizar os Jogos com portões fechados, sem a presença de torcedores. Thomas Bach, porém, trata a hipótese como apenas uma especulação no momento.

– Não é isso que queremos, porque o espírito olímpico é sobre unir fãs. Isso que torna os Jogos únicos. Mas quando chegaríamos a essa decisão… eu pediria que você me desse mais tempo para consultas com os atletas, com a Organização Mundial de Saúde, com os parceiros japoneses – disse Bach.

O Comitê Organizador acredita ser precoce discutir Olimpíadas sem torcedores.

– Há pessoas no Japão que acreditam que os Jogos precisam ser realizados com portas fechadas. No nosso ponto de vista, temos mais de um ano até os Jogos. É muito cedo para ter essa discussão – disse o CEO Toshiro Muto.