Julio Romagnoli é promovido Major da Polícia Militar

Com 26 anos de atuação militar, Julio Marcelo Romagnoli recebeu nova promoção. Agora Major da PM, ele destaca a trajetória na corporação, da Academia do Barro Branco ao cargo de Oficial Superior.

Natural de Osvaldo Cruz, o Major Julio Romagnoli tem extensa contribuição a Adamantina, o que culminou no título de Cidadão Adamantinense concedido pela Câmara de Vereadores, em 2018. Nesta quarta-feira (20), assume o novo desafio com a publicação no Diário Oficial do Estado.

TRAJETÓRIA

A história do militar na corporação foi iniciada em 1994, quando ingressou na Academia do Barro Branco – uma das principais instituições de formação do país. Após quatro anos, foi promovido à Aspirante a Oficial, sendo classificado no 4º Batalhão de Polícia Militar na Capital do estado de São Paulo. No ano seguinte, em 1998, se tornou 2º Tenente PM.

Em 2001 inicia a trajetória do Major Julio Romagnoli na Nova Alta Paulista, região de origem. Ingressou no 25º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com sede em Dracena.

No ano de 2005 houve nova promoção, desta vez para 1º Tenente PM. Um ano depois, novo desafio: comandar pelotão recém-criado de Força Tática do Batalhão.

Neste período atuou em inúmeras crises de segurança pública como mediador e comandante do Pelotão de Choque.

Em 2012 foi promovido a Capitão da Polícia Militar, quando se tornou titular da 2ª Companhia PM em Adamantina. Há dois anos assumiu a função interina de Subcomandante de Batalhão e Coordenador Operacional da região.

FORMAÇÃO

Até alcançar a função de Oficial Superior, Major Julio Romagnoli se destacou não apenas na atuação militar, mas também na formação curricular.

O cidadão adamantinense é bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco; mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública também pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco; e bacharel em Direito pela Faculdade Educacional Vale do Jurumirim de Avaré, com especialização “latu senso” em Direito Administrativo pela Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes e em Direito Penal pela Unip.

Fez ainda curso de mediação judicial pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E, desde 2002, é professor do Curso de Formação de Soldados e atualização profissional aos policiais militares da região.

“Tive a honra de em todas as promoções em ser promovido por merecimento, o que acabou por coroar a expectativa de ter realizado o meu melhor durante os 26 anos e meio de serviços prestados a sociedade”, destaca o novo Major.

NOVOS DESAFIOS

A nomeação ressalta a trajetória de desafios assumidos por Julio Marcelo Romagnoli, como a implantação de dois Centros Judiciários de Solução de Conflitos/Núcleo de Mediação Comunitária nas cidades de Adamantina e Dracena. “Tinha uma meta em poder ajudar na criação dos Cejusc/Numec, onde conseguimos com o apoio do Poder Judiciário concretizar o planejamento”.

Com o novo posto, o comprometimento com a causa pública se “torna mais desafiador e de maior responsabilidade”, enfatiza o militar.



“Tenho certeza que a integração da Polícia Militar com as demais autoridades constituídas será fundamental para alcançar o sucesso na busca da sensação de segurança tanto almejada pela sociedade. E sem dúvidas o estímulo a integração da sociedade com assuntos relacionados a segurança pública será fundamental, também, para a manutenção dos índices criminais em nossa área de atuação e quanto a este fato, fomos pioneiros na formação do programa Vizinhança Solidária na cidade de Adamantina, buscando a corresponsabilidade de todos os cidadãos em assuntos de segurança pública, assim como é defensor da atuação do Conselho de Segurança Comunitária, o Conseg”.

Major Julio Romagnoli finaliza realizando um agradecimento. “Meu agradecimento a esta promoção de hoje, em primeiro lugar, é a Deus, Grande Arquiteto do Universo, que me trouxe luz em meio a decisões importantes durante a minha carreira. Agradeço também a minha família, Francy, Júnior e Pedro, que sempre me acompanhou e me apoiou em todos os momentos. Agradeço ainda aos meus antigos e atuais comandantes pelos ensinamentos e aos meus amigos civis e militares com quem as experiências compartilhei. Tenho a esperança que este momento de cautela com a saúde seja superado e possamos viver tempos melhores na companhia de todos”.