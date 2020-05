Encerrada Campanha do Rotary Club e Grupo Somos Nós, com a doação de 176 cestas básicas

Campanha “SOS VIDAS”, realizada pelo Rotary Club de Adamantina e Grupo Somos Nós de Adamantina, encerrou no dia 17 de maio, distribuindo 176 cestas básicas através do Fundo Social de Solidariedade e Secretaria da Promoção Social.

No primeiro lote foram 53 cestas distribuídas, no segundo lote 83 cestas , finalizando com o terceiro lote de 40 cestas básicas.

A distribuição foi realizada às famílias em estado crítico, devido a crise da saúde.

Registramos nossos agradecimento a todos os colaboradores.