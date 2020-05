Adamantina adota “Barreira Sanitária”

Em virtude do feriado prolongado na cidade de São Paulo, a prefeitura de Adamantina adotou o sistema de barreira sanitária na tentativa de bloquear novos casos de Covid-19 na cidade.

As barreiras foram instaladas na via de acesso central da cidade, na estação rodoviária, e no trevo de ligação das cidades de Lucélia e Mariápolis.

Nesses locais está sendo medida a temperatura dos ocupantes de veículos com placas de outras cidades, um termômetro que utiliza o sistema laser (sem contato com a pessoa), verifica a temperatura corporal, nos casos onde ela esteja acima de 37.8° graus, a pessoa é encaminhada para atendimento no Posto de Saúde Central para maiores providências.

Os trabalhos tiveram início as 15hs, até as 18h05, três pessoas apresentaram temperatura acima de 37.8 °C.

Bloqueios

Foram bloqueados para o transito de veículos, os trevos de ligação do bairro Lagoa Seca, e da UniFAI.

Em entrevista, o prefeito Márcio Cardim deixou claro que a medida objetiva apenas proteger a saúde das pessoas, dos que estão chegando na cidade, assim como, dos cidadãos de Adamantina, sem no entanto desrespeitar a Constituição da República Federativa do Brasil, garantindo o direito de ir e vir, que nela está previsto em seu “Artigo V”.