ACE coleta assinaturas de empresários para reivindicar reabertura do comércio

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Adamantina continua se mobilizando para obter autorização na Justiça para reabertura do comércio local.

O presidente da ACE, Luis Henrique Sgobbi Mortari, explicou que foi iniciado um trabalho para coleta de assinaturas de empresários locais para anexar a reivindicação que será protocolada na Justiça.

Ao assinar esse termo de responsabilidade, os empresários assumem o compromisso de adotar as medidas preventivas à Covid-19, em seus respectivos estabelecimentos, a fim de garantir a reabertura do comércio local, com segurança para todos.

Conforme especifica o documento, o empresário se compromete a fornecer e exigir o uso de máscaras e demais EPIs necessários para seus funcionários, como descrito no decreto e normativas; controlar o acesso e permanência de consumidores, respeitando todos os critérios estabelecidos pelo Poder Público Municipal, observando o limite máximo de 30% da capacidade máxima do local; fornecer aos usuários do estabelecimento todos os itens de higiene solicitado no decreto e impedir que pessoas entrem no estabelecimento sem máscaras; e; autorizar, recepcionar, aceitar e obedecer todas as orientações e determinações dos funcionários municipais que compõem a equipe de fiscalização.

“Mais de 200 assinaturas já foram colhidas de empresas associadas e não associadas à ACE, número que deve ser superior, pois continuaremos coletando assinaturas ao longo desta semana, com apoio dos escritórios de contabilidade da cidade”, explicou o presidente da associação.

Luis Henrique Sogbbi Mortari ressalta ainda, que a decisão de coletar as assinaturas dos empresários locais foi debatida junto ao Comitê de Contingenciamento do Coronavírus e aos representantes da Prefeitura que apoiaram a iniciativa.

“O tema foi exposto em reunião do Comitê de Contingenciamento, quando foi definido também que essas assinaturas, assim como a reivindicação para reabertura do comércio, só serão protocoladas na Justiça quando os novos leitos de UTIs forem efetivamente entregues, e que está marcado para a próxima sexta-feira e serão fundamentais para justificar o pedido”, concluiu Luis Henrique.