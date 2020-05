Praça Esportiva do Jardim Brasil recebe melhorias

A praça de esportes do Jardim Brasil vem recebendo melhorias pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Esportes Lazer e Recreação.

Foram feitas adequações para fazer uma pista de caminhada e corrida, dois campos de futebol médio com medidas oficiais, instalação de postes de concreto para contenção de bolas e bancos de reservas, a praça esportiva recebeu recentemente a instalação de uma academia ar livre com diversos aparelhos e vem se tornando em uma praça de eventos para a população do bairro