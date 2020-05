Mulher é presa por tráfico de drogas

Uma mulher, de 21 anos, foi presa pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (18) pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Lucélia.

Durante patrulhamento, policiais de posse de informações que a autora praticava a mercancia de drogas pela Rua dos Angelis, quando avistaram a mesma sentada em uma calçada. Ao notar a presença da viatura, mudou de comportamento o que levou a abordagem.

Na abordagem policiais indagaram sobre várias denúncias contra ela pelo crime de tráfico, momento em que a autora confessou a prática e disse que na sua residência havia drogas.

Em buscas na casa da autora, os policiais localizaram no quarto, 12 porções de maconha, uma porção fracionada, um canivete com vestígio de maconha e vários plásticos cortados para embalar as drogas.

Diante dos fatos, mulher e drogas encaminhadas para o Plantão Policial, onde a autoridade ratificou a prisão pelo crime de tráfico, permanecendo à disposição da Justiça.