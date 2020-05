Morre homem que teve corpo queimado em queda de avião

Com 90% do corpo queimado por conta da queda de uma aeronave, acidente registrado na área rural de Macatuba (46 quilômetros de Bauru) no último domingo (17), Diego Estabile Schiavon, de 28 anos, morreu nesta segunda-feira (18), em Bauru. Ele estava internado na Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital Estadual (HE).

O sepultamento está previsto será às 14h desta terça-feira (19), no Cemitério Municipal de Pederneiras. Já o velório acontece no Terra Branca, na cidade.

Schiavon estava no ultraleve azul, com capacidade para duas pessoas, que caiu às margens da rodovia Osni Mateus (SP-261), onde foi consumido totalmente pelo fogo após o impacto com o solo. Outro ocupante da aeronave, Carlos Alexandre Quadrado foi levado para a UPA de Lençóis Paulista com fraturas pelo corpo.

Ambos foram retirados da cabine do avião de pequeno por populares, antes que as chamas tomassem totalmente o ultraleve. As causas do acidente estão sendo investigadas.