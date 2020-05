Deputado Luís Carlos Motta destina mais R$ 800 mil para a área da saúde em Tupã

O vereador Amauri Mortágua, informou nesta terça-feira (19) que o deputado federal tupãense Luís Carlos Motta viabilizou a destinação de mais R$ 800 mil, recurso que vai ser dividido entre investimentos na Santa Casa (R$ 200 mil) e a Secretaria Municipal de Saúde (R$ 600 mil) para reforçar as ações de enfrentamento à Covid-19.

O prefeito Caio Aoqui já foi informado de que o recurso está disponível e deve iniciar ainda nesta semana os procedimentos para que o dinheiro seja destinado a Tupã. Com a liberação deste montante, chega a quase R$ 3 milhões o total de investimentos feitos na área da saúde no município, apenas neste ano, através da atuação direta de Motta.

O deputado federal também atuou no Congresso para garantir que Tupã fosse inserido no Programa Federativo de Combate ao Coronavírus, que vai garantir a destinação, em quatro parcelas, de cerca de R$ 7,5 milhões ao município, entre repasses diretos e cancelamento de dívidas.

A destinação de mais esta verba para Tupã atendeu ao pedido do grupo de vereadores que apoia Motta em Tupã, formado por Amauri Mortágua, Alexandre Scombatti, Osmídio Fonseca Castilho, Valter Moreno Panhossi (todos do PL, o mesmo partido de Motta) e por Charles dos Passos e Renan Victor Pontelli (ambos do PSDB).

COMPROMISSO

“Um dos compromissos centrais que assumimos antes de ocupar uma cadeira na Câmara Federal foi manter contato constante e buscar sempre atender às demandas apresentadas pelas bases. Por isso, desde o primeiro dia no Congresso, venho atuando com o objetivo de permitir que a população de Tupã e de toda a região tenham maior visibilidade por parte do Governo Federal”, destacou Motta.

O deputado federal tupãense lembrou ainda que o município de Tupã é referência regional e, neste período de pandemia, recebe e atende pacientes de várias cidades da Nova Alta Paulista. “Dada sua importância dentro da microrregião, é necessário que a saúde tupãense receba constantes investimentos. Estamos trabalhando para isso”, concluiu.