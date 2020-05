Brasil registra 254.220 casos de coronavírus e 16.792 mortes

Sem a definição de quem ocupará o cargo de ministro da Saúde, vago após a saída de Nelson Teich, o Ministério da Saúde confirmou, nesta segunda-feira (18/5), mais 13.140 casos do novo coronavírus e 674 mortes. Com isso, o país soma 254.220 pessoas infectadas pelo novo vírus e 16.792 casos fatais da doença.

Mais cedo, em uma apresentação feita em coletiva de imprensa, o secretário substituto de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, apresentou as taxas de incidência e de mortes por covid-19 com relação aos países com mais de 1 milhão de habitantes. O levantamento revela que o Brasil fica em 38º lugar para incidência de casos e em 18º lugar para o índice de mortalidade pela doença.

Todos os 26 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, já registraram casos e mortes. No entanto, seis unidades da Federação preocupam com os altos números de vítimas da doença. São Paulo (4.823), Rio de Janeiro (2.852), Ceará (1.748), Amazonas (1.433), Pernambuco (1.640) e Pará (1.329) têm mais de 1.000 mortes cada e juntos somam 13.825, ou seja, 82% de todas as mortes já confirmadas.

Macário também expôs que 39.064 das 139.622 hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) registradas até esta segunda, eram de pacientes com covid-19. Outro dado apresentado por ele foi que 23.478 dessas 139.622 hospitalizações por SRAG evoluíram para casos fatais. A maioria deles, 11.548, são de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.