Praça de eventos no Parque dos Pioneiros na reta final de conclusão

Estão em construção banheiros, arquibancadas, alambrado e quadra e obra já atinge 70% da execução

Dando continuidade as obras de revitalização do Parque dos Pioneiros, a construção da praça de eventos esportivos no local já está quase concluída, faltando apenas 30% para a entrega dos banheiros, arquibancadas, alambrado e a quadra.

O convênio firmado entre a Prefeitura de Adamantina e o Ministério do Esporte, é um recurso de 2014, que a atual administração retomou após atender toda demanda solicitada pela Caixa Econômica Federal.

Respectivo convênio contempla implementar e modernizar o espaço. Para a execução da obra, o repasse destinado ao município foi de R$250 mil reais e a Prefeitura entrou com contrapartida de R$133.507,80 e é parte importante na revitalização do Parque dos Pioneiros.





A instalação da quadra de grama sintética, construção da pista de skate, a reforma das quadras de vôlei de areia somados a este novo investimento, já mostram a transformação que o espaço vem recebendo.

Além destes investimentos a substituição dos tubos ármicos por aduelas de concreto foi fundamental para que o espaço volte a ser ponto de referência em nosso município.

Novos brinquedos infantis foram instalados e está sendo realizado plantio de grama, pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, para propiciar maior conforto as crianças e aos pais que virão a frequentar o espaço.

“Vamos seguindo com as obras de revitalização, esperando que quando este momento de pandemia terminar, as pessoas possam voltar a se divertir neste local”- afirma o Secretário de Agricultura, Emerson Baptiston.