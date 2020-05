Mil testes rápidos para COVID-19 adquiridos pela Prefeitura chegam em Adamantina

Nesta segunda-feira (18), a Secretaria Municipal de Saúde, recebeu mil testes adquiridos para COVID-19. A aquisição visa agilidade no diagnóstico correto, no tratamento e prevenção do novo coronavírus. O valor investido para a aquisição dos testes foi de 124 mil reais.

Os testes deverão ser aplicados em pessoas cujo sintomas sejam compatíveis com síndrome gripal e tenham se iniciado há pelo menos 8 dias, em indivíduos com quadro de sintomas graves, complicações respiratórias agudas, caracterizado por sensação febril ou febre, em idosos com sinais de agravamento, como sincope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

Os testes, também deverão ser realizados em profissionais da saúde e da segurança pública, que continuam em atividade, e em pessoas com diagnóstico de síndrome gripal que residam no mesmo local que estes profissionais.

Idosos com 60 anos ou mais que: sejam residentes em instituições de longa permanência de idosos (ILPI); portadores de comorbidades de risco para complicação de COVID-19, e; demais pessoas sintomáticas com idade igual ou superior a 60 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura do Município de Adamantina reforçam que o isolamento social é a maneira mais eficaz de prevenir a COVID-19. Siga a quarentena, as orientações de higiene e limpeza. E, se for necessário sair de casa, utilize a máscara de proteção facial.