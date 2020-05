Dois homens são presos por tráfico e mais de R$ 1 mil são apreendidos em Adamantina

A Polícia Militar de Adamantina, durante patrulhamento nesta sexta feira, pela Avenida Deputado Cunha Bueno, avistou dois homens ocupando uma motocicleta, que ao perceberem que seriam abordados, empreenderam fuga, sendo que o passageiro dispensou algo no solo asfáltico.

Ambos foram abordados alguns metros à frente e ao verificar o objeto dispensado, foi constatado que se tratava de uma porção bruta de cocaína.

Em ato contínuo, foi localizado com o homem de 20 anos, a quantia de 32,00 reais em notas diversas e 01 telefone celular, na residência dele foi localizado 02 rolos de plástico, sendo 01 de filme e outro de acondicionar alimentos, bem como 01 balança de precisão.

Na residência do homem de 19 anos foi localizado a quantia de R$ 1.150,00 reais em notas de 100,00 e 50,00 e com apoio da equipe do Canil Setorial do 25º BPM/I, a cadela Emy localizou 01 porção bruta de cocaína no quintal da residência.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos indiciados, permanecendo ambos presos a disposição da Justiça.

Foi apreendido com os dois detidos, 0,103 Kg de Cocaína, 01 balança de precisão, 01 rolo de plástico filme, 01 rolo de plástico para acondicionar alimentos, 01 motocicleta, 01 aparelho de celular e R$ 1.182,00 em notas diversas.